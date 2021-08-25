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Афганистан может превратиться в оплот террористов, - Меркель

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Афганистан может превратиться в оплот террористов, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам. Теперь возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов.

Об этом говорится в заявлении Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление", - заявила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира"

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Пока Афганистан станет оплотом террористов, вам выкормленная Росияния уже давно является оплотом террористов.
  • Яр Холодний
    А чого ж Німеччина не допомогала належним чином американцям наводить порядок в Афганістані? Замість цього вона "васькалася" з кацапами
  • Frol Fedoroff
    Меркель лукавит. Афганистан это база террористов. Оплот терроризма это путинская расея
    Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 680
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