Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с завоеванием медалей в первый день Паралимпийских игр в Токио.