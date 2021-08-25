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Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные!

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Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные!
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с завоеванием медалей в первый день Паралимпийских игр в Токио.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю паралимпийцев Украины с отличными результатами в первый день на Паралимпийских играх в Токио. Золото принесла пловчиха Елизавета Мерешко, серебро завоевали Антон Коль, Максим Крипак, Алексей Вирченко, Артем Манько и Елена Федота, бронзу - Евгения Бреус и Анна Гонтарь. Вы невероятные!", - написал глава государства.

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Топ комментарии

  • Sav UA
    Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями

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    ЗЕпіздравун ...Краще обісцянки свої виконуй! Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные! - Цензор.НЕТ 6934
  • marusia klimova
    Вава, тєбя ж просілі нікого нє поздравлять, бєдоносєц малоросський!
  • marusia klimova
    Це криворогате чмо аж 30 разів на протязі багато- годинних зйомок і склеєк, тіпо підтягнулося!))) Вєрю! Нєстаніславський.)
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