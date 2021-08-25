О вакцинации подростков от 12 лет сегодня речь не идет, - Ляшко
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам главы Минздрава страна готова к старту учебного года.
"Если пойдут осложнения эпидситуации, если будет рост числа случаев (заболевания COVID-19. - Ред.) и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80 % педагогов вакцинированы от COVID-19", - подчеркнул Ляшко.
Министр отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.
"Поэтому ... мы будем разрешать образовательный процесс и если будет 80% учителей привиты. Далее будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о ваккцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже разрешают им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - подытожил Ляшко.