О вакцинации подростков от 12 лет сегодня речь не идет, - Ляшко

Инструкции производителей вакцины уже разрешают делать прививки подросткам от 12 до 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава страна готова к старту учебного года.

"Если пойдут осложнения эпидситуации, если будет рост числа случаев (заболевания COVID-19. - Ред.) и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80 % педагогов вакцинированы от COVID-19", - подчеркнул Ляшко.

Министр отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.

"Поэтому ... мы будем разрешать образовательный процесс и если будет 80% учителей привиты. Далее будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о ваккцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже разрешают им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - подытожил Ляшко.

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