"Слуга народа" назвала предательством отказ однопартийца Котляра возглавить Кривой Рог

В политической партии "Слуга народа" считают предательством сложение Александром Котляром полномочий секретаря городского совета Кривого Рога, в связи с чем он не смог быть избран временно исполняющим обязанности городского головы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Это решение не обсуждался ни с депутатской фракцией политической партии "Слуга народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организации партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, изменив принципы нашей политической силы и президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок", - говорится в заявлении Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа", опубликованной в Facebook.

В политсиле отметили, что фракция "Слуги народа" покинула сессионный зал, поскольку не видела смысла "наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной "коалицией" партий "Европейская солидарность", "ОПЗЖ" и "Блок Вилкула".

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"Обвинение сына погибшего Константина Павлова в адрес председателя фракции партии "Слуги народа" и других депутатов в очередной раз доказывают, что оппоненты не пренебрегают любыми циничными манипуляциями. Юрий Константинович, мы поражены, что вы, еще не оправившись от трагической потери отца, приняли участие в этом показательном спектакле. Вы с трибуны призвали депутатов не спекулировать на смерти отца - мы также советуем вам не делать этого", - подытожили в партии.

Ранее в среду бывший городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул был избран временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.