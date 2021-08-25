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Резников возглавит украинскую делегацию на завтрашнем заседании ТКГ

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Резников возглавит украинскую делегацию на завтрашнем заседании ТКГ
В четверг, 26 августа, состоится всеобщее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Советник главы ОП сообщил, что Кравчук все еще лечится после перенесенной операции.

В то же время, добавил Арестович, пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

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Топ комментарии

  • Olia Prokofieva
    Ну и зачем мы усиливаем ТКГ целым вице-премьером. Чтобы Минским статус добавить? Ведь до этого возглавляли не правительственные, и не провластные переговорщики, такие как Кравчук,Кучма и т.д Считаю большой ошибкой, добавлять таким образом статус Минским.
  • Омерзительный
    Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8228
  • Дяди Васи Ученик
    Юморок у тебя, болеезный, как у коровы лепеха! Мамашку поспрашай, от какого бурятского куя ты такой безизвилинный зачался!!!
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