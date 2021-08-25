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Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков

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Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков
Россия считает позицию Турции по Крыму, озвученную в рамках "Крымской платформы", абсолютно неверной.

Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим "российским регионом", - сказал он, комментируя выступление турецкой делегации на саммите "Крымской платформы".

Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

К области существенных разногласий относится крымская тема", - указал пресс-секретарь Путина.

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Топ комментарии

  • S. Fogger
    Отношения носят партнерский характер: Турция сбила росиянский Су-24, в ответ те раздавили на тракторах все турецкие помидоры.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

    Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков - Цензор.НЕТ 965

    ...
  • corporal Akkerman
    Шо самое интересное - сначала купили, а потом раздавили..
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