Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков
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Россия считает позицию Турции по Крыму, озвученную в рамках "Крымской платформы", абсолютно неверной.
Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим "российским регионом", - сказал он, комментируя выступление турецкой делегации на саммите "Крымской платформы".
Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.
К области существенных разногласий относится крымская тема", - указал пресс-секретарь Путина.