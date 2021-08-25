Новости

Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров

10 47343
Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров
Правоохранители разоблачили администратора одного из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, сотрудники киберполиции установили, что 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 гривен. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тыс. гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.

Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 миллионов гривен.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник киберполиции на Прикарпатье задержан на взятке в 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • DemianBond 2cbb79cc
    Сволочи. Все равно ваших сватов смотреть не будем
  • Андрей Сафhjyjd
    Дякую розробнику HD Videobox за гарний агрегатор посилань на фільми. Левянин нічого не порушував, він лише пропонував посилання на фільми. Те саме робить і звичайний пошукач. Шкода, що закрили чудову програму. Бажаю автору чудової програми швидше викрутитись з цієї неприємної історії і продовжувати радувати користувачів новими програмами. Менти б краще сепарами займались. Лише подивіться на Фейсбук групи Одеси, їх телеграм канали, а вони займаються дрібними справами. Мегого чи Диван "фас" ментам дали ?
  • Стрелок
    написан как всегда бред от сбу
    1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
    2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
    3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости