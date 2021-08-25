Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров

Правоохранители разоблачили администратора одного из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Так, сотрудники киберполиции установили, что 36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 гривен. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тыс. гривен от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.

Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 миллионов гривен.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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