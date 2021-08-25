В Украине снят мораторий на отключение должников от коммунальных услуг

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством в рамках адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон, вступивший в силу.

До принятия таких изменений на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисления пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения предоставления таких услуг.

Согласно поправкам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021 позволило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам - автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 года составили 70,6 млрд грн.