Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили"

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольной борьбе до 62 кг Ирина Коляденко отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко.

Об этом Коляденко сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось еще одно очень важное, и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич вручил мне ключи, уже от моей квартиры, в моем городе Ирпень. Что это значит для меня? Ну чтобы вы понимали, я даже своей комнаты никогда не имела! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье - это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль. И вот сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру в 41 м. кв. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но .... но за всеми моими победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени", - говорится в сообщении.

По словам спортсменки, было время, когда тренер ей даже покупал одежду.

"Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы", - добавила Коляденко.

Кроме того, она заявила, что в Украине "к сожалению, тренеров оставляют без внимания".

"Я все же хочу сказать своему тренеру спасибо! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете", - подытожила она.

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