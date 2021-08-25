24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ "Схід"

Вчера, 24 августа, во время несения службы на взводном опорном пункте погиб старший сержант Вячеслав Питько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"С прискорбием сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов", - следует из сообщения.

"Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Схід" выражают глубокие соболезнования семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавили в пресс-центре ОТУ "Схід".

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