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24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ "Схід"

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24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ "Схід"
Вчера, 24 августа, во время несения службы на взводном опорном пункте погиб старший сержант Вячеслав Питько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"С прискорбием сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов", - следует из сообщения.

"Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Схід" выражают глубокие соболезнования семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавили в пресс-центре ОТУ "Схід".

24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ Схід 01

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так.
    Цікаво би було почитати коментарі від журноглистів, блохерів, які стібались над полуницями, що були додатком до антиснайперських систем, які були відвезені на передову для захисту бійців. При повній бездіяльності верховного головноклоуна.
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Земля пухом...
  • Петр Александрович 9026e757
    Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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