В Киеве открылось посольство Ирландии, - МИД

23 августа в Киеве торжественно открыли помещение посольства Ирландии в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", - говоиртся в сообщении.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии "Global Ireland" по расширению присутствия Ирландии в мире.

Дипломатические отношения между Украиной и Ирландией были установлены 1 апреля 1992 года, а посольство Украины в Ирландии было открыто в августе 2003 года.

Читайте: Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко