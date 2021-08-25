Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что День Крещения Руси теперь будет также Днем украинской Государственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только в Украине, потому что все остальное - это не украинское", - сказал министр иностранных дел государства-агрессора.

Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.

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