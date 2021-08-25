Вакарчук стал отцом: у него родился сын
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Мальчика назвали Иваном в честь деда.
Об этом сообщила в Фейсбуке менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко, сообщает Цензор.НЕТ.
"У Святослава родился сын - Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава", - сказано в сообщении.
Менеджер подчеркнула, что родители решили не разглашать никакую другую информацию о малыше. И добавила, что обнародованная рядом СМИ информация о том, что ребенок появился на свет 19 августа, не соответствует действительности.
Ранее в июне Святослав Вакарчук публично сообщил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой прожил 20 лет.