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Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии

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Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии
Для того, чтобы получить премию, нужно до начала учебного года сделать хотя бы одну прививку от коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы 1 дозой вакцины, получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививки", - написал он.

Марцинкив указал, что сейчас в Ивано-Франковске вакцинировано 47% педагогов.

"А еще готовим решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета. Жду список со всех коммунальных предприятий в исполнительном комитете, чтобы знать процент вакцинированных. Если мы требуем от других, то надо начать с себя", - добавил Марцинкив.

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Топ комментарии

  • Николай Николаевич b96f438b
    Ви там з глузду з'їхали? Яка тищя гривень? Не позорьтесь, бо вчителя вже третій рік як отримують зарплату 4000доларів! Та тії тищі не хватить і на пляшку Хенесі, відсвяткувати!
  • Zemer
    Вот учителя обнаглели... зарплаты по 4000 евро и 1000 грн. за вакцинацию Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 6860
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