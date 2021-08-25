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Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии

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Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии
Политическая оппозиция является необходимой частью демократии, напомнило посольство США в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере посольства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - сказано в сообщении.

Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии 01

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

Топ комментарии

  • metal35
    ЗеЛя ссыкливый чмырь.он людей как огня боится ..скоро за шкирки его будем вытаскивать к народу. Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 3910
  • Amber
    Нападаючого відвели на Банкову , звідки він і з'явився !
    Цей чернігівський вилупок зізнався , що зробив це за 800 доларів !
  • Amber
    Чому тоді у вас на росіі не жарять політиків- корупціонерів , які довели росію до зубожіння , крім москви !
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