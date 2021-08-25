Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии
8 81758
Политическая оппозиция является необходимой частью демократии, напомнило посольство США в Украине.
Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере посольства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - сказано в сообщении.
Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.