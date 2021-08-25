ОБСЕ раскритиковала Украину из-за блокирования интернет-СМИ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена тем, что СНБО заблокировал доступ интернет-пользователей к изданиям "Страна.ua", "Ведомости" и "Московский комсомолец".

Об этом сказано в заявлении представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хотя Украина имеет законное право на защиту национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со средствами массовой информации, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений согласно соответствующим международным стандартов и обязательств ОБСЕ", - заявила Рибейро.

Она подчеркнула, что свобода СМИ зависит от конкурентной среды, которая подает разнообразные новости.

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"Любые санкции в отношении СМИ должны быть тщательно проконтролированы, чтобы избежать неправомерного вмешательства в их работу", - добавила представительница ОБСЕ.

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ. Также Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва (главный редактор издания "Страна").

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