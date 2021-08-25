Зеленский назначил Ченцова представителем Украины при ЕС, - указ
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Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС, им стал Всеволод Ченцов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №445/2021.
"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в сообщении.
Ченцов работал в МИД Украины с 1996 года. Также он работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе.
Кроме того, Ченцов возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, а также был постпредом Украины при Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).