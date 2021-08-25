Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине, - суд

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение областного совета, которым еще в 2012 году русскому языку предоставили статус регионального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В суд обратился заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры. В конце концов его исковое заявление решили удовлетворить: суд признал решение Днепропетровского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года - дня, когда Конституционный Суд Украины признал языковой закон неконституционным.

Решение суда вступит в силу с 12 сентября.

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Напомним, ранее статус русского языка как регионального гарантировал закон Украины "Об основах государственной языковой политики", который вступил в силу 10 августа 2012 года. Этот статус мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях -и менее 10%.

Но после того, как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, даже термин "региональные языки" в Украине теперь не используется.

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При этом до сих пор остаются в силе решения о "региональных языках" Луганского областного совета и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.