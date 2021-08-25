Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем"
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Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении беглого бывшего президента и его сына.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн", - сказано в сообщении.
Это решение суда даст возможность закончить досудебное расследование против Януковича, отметили в САП.