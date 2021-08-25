Более 10 тыс. человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула

Самолеты вылетают из афганской столицы каждые 39 минут.

Об этом заявил генерал-майор армии США Хэнк Тейлор, заместитель директора штаба по вопросам безопасности региональных операций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Он рассказал, что операция по эвакуации сосредоточена на том, чтобы "вывести как можно больше людей максимально эффективно и безопасно".

По его словам, 42 американских военных самолета - 37 самолетов С17 и пять самолетов С130 - вчера вывезли из Афганистана 11 200 американских военнослужащих и 7 800 человек из 48 из стран-партнеров и союзников.

Самолет вылетал из аэропорта Кабула каждые 39 минут.

Тейлор также сообщил, что в аэропорту сейчас ждет вылета более 10 000 человек.

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При этом, по его словам, в любой момент в аэропорт может прибыть все больше людей, которые пытаются покинуть страну.