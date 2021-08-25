Два украинских документальных фильма претендуют на премию Европейской киноакадемии
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Премию могут получить ленты Лозницы или Горловой.
Об этом сообщает Госкино, информирует Цензор.НЕТ.
На премию претендуют картина Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится" и "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы.
Всего в категории "Документальные фильмы" в списке претендентов на премию Европейской киноакадемии 15 картин. В ближайшее время более 4000 членов киноакадемии смогут посмотреть выбранные ленты и сделать свой выбор.
Номинантов на European Film Awards объявят 9 ноября 2021 во время Севильского фестиваля европейского кино в Испании.