Новости • Агрессия России против Украины

Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ

23 18895
Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ
Командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко присвоили звание бригадного генерала.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Звание бригадного генерала присвоено Остащенко указом президента от 24 августа.

Напомним, указ о назначении полковника медслужбы, главного инспектора Главной инспекции Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медсилами ВСУ министр обороны Андрей Таран подписал в июле.

Читайте: 450 девушек поступили в военные учебные заведения в 2021 году, - Минобороны

Топ комментарии

  • Павел Шульга
    Если это мне - то я там был. И не поверишь - единственным человеком, который беспокоился о моем медицинском обеспечении на передке оказалась такая себе Оксана Корчинская. Которая выписала звиздюлин нашему комбригу что бойцы на передке оснащены аптечным набором 80-х годов. После чего и их изъяли. Для чего нужен бригадный генерал-медик для меня великая загадка. Кроме того, что в подчинении ему организуют еще с пару десятков офицеров-медиков с непонятнями функциями и полномочиями.
  • Володимир Р.
    При чому тут квартал? Дивна у вас логіка. Справа в професіоналізмі. Наприклад, в США недавно призначили командиром авіаносця USS Abraham Lincoln (CVN-72) капитана Емі Бауерншмідт. Якщо людина професійна, то можна побажати їй удачі, незалежно від статі.
  • Харьков Сумской
    Хорошо, что хоть Кива в табели о рангах остановился на звании полковника.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости