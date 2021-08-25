Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ

Командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко присвоили звание бригадного генерала.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Звание бригадного генерала присвоено Остащенко указом президента от 24 августа.

Напомним, указ о назначении полковника медслужбы, главного инспектора Главной инспекции Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медсилами ВСУ министр обороны Андрей Таран подписал в июле.

Читайте: 450 девушек поступили в военные учебные заведения в 2021 году, - Минобороны