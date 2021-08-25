Остащенко стала первой женщиной-бригадным генералом ВСУ
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Командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко присвоили звание бригадного генерала.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Звание бригадного генерала присвоено Остащенко указом президента от 24 августа.
Напомним, указ о назначении полковника медслужбы, главного инспектора Главной инспекции Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медсилами ВСУ министр обороны Андрей Таран подписал в июле.