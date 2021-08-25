"Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович

Манипулированию исторической правдой, которое нацелено на раскол страны, можно противостоять глубоким изучением истории Украины. А также признанием не только положительных, но и негативных моментов в прошлом государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Надо серьезно относиться к изучению истории. Потому что у нас в самых высоких кабинетах любят рассказывать: вот история, некоторые исторические моменты раскалывают страну... Глупость раскалывает страну, а не история. Когда мы, не имея знаний по определенным историческим событиям, начинаем ретранслировать какие-то идеологические штампы, - вот это разделяет страну", - заявил он.

По его словам, самая сильная защита против такого разъединения страны - это глубокое изучение исторической правды.

"Признание себе: да, вот тут мы были молодцы и герои, а тут мы были не молодцы и не герои. И когда мы понимаем полностью контекст, а не какие-то отдельные куски, то тогда мы становимся менее зависимы от манипуляций", - пояснил он.

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