"Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Надо серьезно относиться к изучению истории. Потому что у нас в самых высоких кабинетах любят рассказывать: вот история, некоторые исторические моменты раскалывают страну... Глупость раскалывает страну, а не история. Когда мы, не имея знаний по определенным историческим событиям, начинаем ретранслировать какие-то идеологические штампы, - вот это разделяет страну", - заявил он.
По его словам, самая сильная защита против такого разъединения страны - это глубокое изучение исторической правды.
"Признание себе: да, вот тут мы были молодцы и герои, а тут мы были не молодцы и не герои. И когда мы понимаем полностью контекст, а не какие-то отдельные куски, то тогда мы становимся менее зависимы от манипуляций", - пояснил он.