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Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана

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Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана
Власти Турции, проведя оценку ситуации в Афганистане, объявили о начале вывода турецкого контингента из этой страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в выдержках из заявления Минобороны.

"Эвакуация подразделений вооруженных сил Турции из Афганистана начинается после оценки сложившихся условий. Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за выполненный долг", - говорится в сообщении.

По данным издания "Сабах", ранее в среду, турецкие представители в Афганистане сообщили, что талибы обратились к ним за содействием и технической помощью в управлении международным аэропортом "Хамид Карзай" в Кабуле. Однако талибы обусловили запрос тем, что и турецкие силы должны покинуть Афганистан в договоренные сроки, то есть до конца августа.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 9899
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Эрдоган знает что делает. Похоже, что горно-пустынный Афган Турции не нужен. Нужны толпы голодных талибов в одном-единственном направлении - на север.
  • Алекс Мышкевич
    американці сподівались передати туркам аеропорт Кабула.
    але турки хитрі, драпнули перед американцями.
    молодці
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