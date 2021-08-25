Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ
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Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире стабилизировались на очень высоком уровне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
"После почти двухмесячного роста количество случаев и смертей от COVID-19 в мире оставалось стабильным на прошлой неделе. Но оно стабильно на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев и 68 тыс. смертей. Однако ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране", - отметил он.
В некоторых регионах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, а в других, наоборот, наблюдается снижение, добавил Гебрейесус.