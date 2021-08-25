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Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну

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Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну
Теперь свое жилье будет и у Ирины Коляденко, и у ее тренера Владимира Яременко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".

Через несколько часов после публикации, в которой Ирина рассказала, что отдаст свою квартиру тренеру, ей позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят квартиру.

"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", - прокомментировал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что бронзовая медалистка Олимпиады Ирина Коляденко решила отдать подаренную ей облсоветом квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

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Топ комментарии

  • sokrovichshe
    Молодец и спортсменка и тренер и мэр. !!!!!!!
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Трогательно, но не знал что в Украине чиновники из налогов граждан покупают спортсменам квартиры даже за бронзовую медаль. Такого нет даже в богатых Европе и Америке.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Европа и Америка богаты потому, что чиновники без спроса не берут деньги у общины. В Европе если бы чиновник потратил народные деньги даже таким образом его бы судили.
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