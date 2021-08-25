Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу

Террористическая организация "ДНР" будет организовывать бесплатные поездки в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

Об этом заявила руководитель одной из организаций террористов, центра "357" Анна Гайворонская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По ее словам, дончане с российскими паспортами могут подать заявки на бесплатный проезд к участкам голосования в Ростовской области. Такие заявки принимают 255 "информцентров", "общественные приемные главы ДНР", а также центр "357".

"Мы регистрируем, записываем данные людей, а в дальнейшем им перезвонят и скажут, откуда и в какое время будет отправляться автобус. Проезд будет бесплатным", – уверяет Гайворонская.

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Она уточнила, что поездки организуются для людей, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать заочно через российский портал Госуслуг.

Гайворонская добавила, что выезды планируются в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, когда будет проходить голосование.