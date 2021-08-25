Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство. ФОТОрепортаж
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Президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица-Луганская осуществил передачу 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19.
Об этом в Facebook сообщает посольство Швейцарии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 миллионов швейцарских франков Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.