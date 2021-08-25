Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати

Презентация книги запланирована на полдень 26 августа.

Об этом Вадим Лукашевич сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 26 августа, в 12:00 - премьера итога пяти последних лет моей жизни. Этот мой момент истины я разделю с вами", - написал он.

Презентацию будут транслировать в YouTube.

"Трагедия МН17: правда и ложь" - двухтомник о крушении "Боинга" малазийских авиалиний 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в результате которого погибли 298 человек.

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"Я не за Россию или Украину - я на стороне фактов и здравого смысла. Создание объективной, исчерпывающе полной и достоверной картины всех обстоятельств гибели рейса МН17 являлось моей главной задачей", - говорит Лукашевич в описании книги.

Главная цель книги, по его словам - донести до читателя понятным языком технические нюансы, просто и доступно рассказать о профессиональных секретах, необходимых для понимания сложного процесса расследования этой авиакатастрофы.

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Издание содержит более тысячи иллюстраций, ссылки на 1860 первоисточников и именной указатель на 780 фамилий. Материалы книги, по словам Лукашевича, были использованы в уголовном расследовании международной Объединенной следственной группы (JIT), а сам он был привлечен Государственной прокуратурой Нидерландов в качестве официального свидетеля по делу МН17.

















