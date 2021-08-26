Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана
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Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".
Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.
Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек.
Пять женщин из команды робототехники Afghan Girls Robotic Team прибыли в Мексику. До этого, 21 августа, в Катар эвакуировали девять участниц команды и их 25-летнюю учительницу.