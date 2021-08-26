Новости

Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана

20 76415
Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана
Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".

Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.

Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек.

Читайте: Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу

Пять женщин из команды робототехники Afghan Girls Robotic Team прибыли в Мексику. До этого, 21 августа, в Катар эвакуировали девять участниц команды и их 25-летнюю учительницу.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Азамат Тайотсуббаров
    Хорошо что эвакуировали ,дикари талибы не дали бы им жить
  • Rostyslav Komarnytsky
    Чоловіки, які воюють із беззбройними жінками, не можуть вважатися людьми. І тваринами не можуть вважатися. Величезний лев, маленький кіт, небезпечний вовк ніколи не зачеплять самиць свого виду і не проявляють агресію, хіба що це скажені самці. Таліби - це однозначно скажені ні, не тварини - тварюки. Таке враження, що народила їх не жінка, а саме пекло.
  • borneo ff
    Ну и хорошо, что девочки умеют разрабатывать устройства с клапанами и кривошипшатунными механизмами, а не в 13 лет замуж выходить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости