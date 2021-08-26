Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон

Пентагон принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для американских военных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вакцинация станет обязательной для всех действующих военнослужащих, которых в США около 1,3 миллиона.

"Мы готовим инструкции для Вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, то есть, как быстро мы хотим ее провести - мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас", - подчеркнул он.

Объявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

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Президент Байден ранее объявил, что все федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.