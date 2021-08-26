Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Письмо, направленное главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам на расследование деятельности этих учреждений в США. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.
Форт-Детрик (штат Мэриленд) является центром биологических исследований военных США, и главный их участник - Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID).
Напомним, в совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.