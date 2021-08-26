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Навальный: Путин - психически нездоровый человек

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Навальный: Путин - психически нездоровый человек
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает президента РФ Владимира Путина "патологическим лжецом с маниями величия и преследования".

Об этом он заявил в письменном интервью изданию The New York Times - первом интервью, которое он дал из колонии общего режима ИК-2 во Владимирской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя", - сказал он.

Навальный не исключает, что его могут убить колонии.

"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопросы "почему вас до сих пор не убили?" и "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки (там, где про убийство, стоит пометка "ну почти"), я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют", - считает он.

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Оппозиционер считает, что не удавшееся покушение на него - часть общего плачевного состояния дел в России.

"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - написал Навальный.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    "Навальный: Путин - психически нездоровый человек"
    _Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый человек на Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
  • Ла-ла-ла-ла
    Класика:
    https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не знаю герой ли он,но,не бутерброд,так точно
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