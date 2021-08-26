"Навальный: Путин - психически нездоровый человек"

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает президента РФ Владимира Путина "патологическим лжецом с маниями величия и преследования".

Об этом он заявил в письменном интервью изданию The New York Times - первом интервью, которое он дал из колонии общего режима ИК-2 во Владимирской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя", - сказал он.

Навальный не исключает, что его могут убить колонии.

"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопросы "почему вас до сих пор не убили?" и "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки (там, где про убийство, стоит пометка "ну почти"), я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют", - считает он.

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Оппозиционер считает, что не удавшееся покушение на него - часть общего плачевного состояния дел в России.

"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - написал Навальный.

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