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Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан

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Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан
Министерство финансов хочет, чтобы налоговая получила право отслеживать прирост благосостояния украинцев.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было", - сказал он.

Марченко добавил, что введение косвенных методов определения доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) в связи с внедрением системы добровольного декларирования доходов. "Основное условие МВФ - применение косвенных методов контроля", - уточнил он.

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При этом глава Минфина усомнился в фискальном эффекте от декларирования доходов всеми украинцами, поскольку министерство заинтересовано в миллиардах, а не миллионах.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    _Страну душит коррупция - это по определению преступность чиновников и политиков. И вот теперь эти коррупционеры и бандиты твёрдо настроились ограбить нанявший их на работу народ - под соусом борьбы с коррупцией! По просьбам, ткскзть, трудящихся и защитника трудящихся МВФ. Ну не будут же они, в самом деле, бороться против самих себя? Если народ терпит грабёж - зачем бандитам останавливаться?
  • Sergey Rafalovych
    задрали зелёные гниды начни с себя чмо
  • Vadym Tsyrkalyuk
    что приготовились жиреть, бобики, вместо полвареника целый кушать, и бляху приганять. зе залезет вам в карман, и субсидии лишит
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