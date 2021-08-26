Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан

Министерство финансов хочет, чтобы налоговая получила право отслеживать прирост благосостояния украинцев.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было", - сказал он.

Марченко добавил, что введение косвенных методов определения доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) в связи с внедрением системы добровольного декларирования доходов. "Основное условие МВФ - применение косвенных методов контроля", - уточнил он.

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При этом глава Минфина усомнился в фискальном эффекте от декларирования доходов всеми украинцами, поскольку министерство заинтересовано в миллиардах, а не миллионах.