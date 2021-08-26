Новости • Борьба с коронавирусом

Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз

4 33013
Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз
В компании Johnson & Johnson заявили, что после введения второй дозы их однодозной вакцины против коронавируса количество антител увеличивается в 9 раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В компании выяснили, что одна доза их препарата вызывает стойкий иммунитет к коронавирусу, сохраняющийся в течение 8 лет.

"Новые промежуточные данные наших исследований показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрый и устойчивый рост количества антител — в девять раз больше, чем через 28 дней после прививки первичной однократной вакцины", — говорится в сообщении.

Теперь компания ведет консультации с Всемирной организацией здравоохранения, а также профильными регуляторами ЕС и США о возможности введения людям дополнительной дозы.

Читайте: Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США

Пока регуляторы рекомендовали начать бустерную ревакцинацию только тех людей, которым вводили препараты Pfizer и Moderna.

Топ комментарии

  • Бяка Бука
    Интересно, откуда такая уверенность, в стойкости 8 лет? Каким образом они єэто проверили, слетали в будущее?
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Чергова маячня. А якщо 5ту зробити? А давайте ще 6сту.
  • Visitor Guest
    Один человек вакцинировался два раза и заразился ковидом , вакцины не спасли . Дурдом .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости