Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз

В компании Johnson & Johnson заявили, что после введения второй дозы их однодозной вакцины против коронавируса количество антител увеличивается в 9 раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В компании выяснили, что одна доза их препарата вызывает стойкий иммунитет к коронавирусу, сохраняющийся в течение 8 лет.

"Новые промежуточные данные наших исследований показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрый и устойчивый рост количества антител — в девять раз больше, чем через 28 дней после прививки первичной однократной вакцины", — говорится в сообщении.

Теперь компания ведет консультации с Всемирной организацией здравоохранения, а также профильными регуляторами ЕС и США о возможности введения людям дополнительной дозы.

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Пока регуляторы рекомендовали начать бустерную ревакцинацию только тех людей, которым вводили препараты Pfizer и Moderna.