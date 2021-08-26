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Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать

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Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать
Президент Польши Дуда считает, что сложные вопросы в польско-украинских отношениях нужно решать так же, как когда-то с Германией.

Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому", - сказал Дуда.

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Он добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня и будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".

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Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Дуда, как и многие другие, не знает что Западная цивилизация основана на принципе индивидуальной, а не коллективной ответственности за преступления.
    Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
    Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
    Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
  • Дилетант Дилетантов
    Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать

    Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
    Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
  • Алекс Мышкевич
    вибачення за антипольські акції УПА - можливо
    зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
    навіть хай не сподіваються !
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