Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - Минобороны
Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в Минобороны.