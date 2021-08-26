Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - Минобороны

За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в Минобороны.