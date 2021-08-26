Генсек НАТО Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", — заявил Столтенберг.

Он отметил, что операция по эвакуации людей их Афганистана — одна из самых масштабных в истории. По его словам, после завершения военной кампании альянс продолжит вывозить людей коммерческим рейсами и потребует от "Талибана" открыть пограничные пункты на земле.

Наиболее сложная часть эвакуации — дорога до аэропорта афганской столицы, это связано с тем, что талибы контролируют всю территорию страны, добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО координирует обеспечение эвакуации из аэропорта Кабула, - Столтенберг

Ранее Британский МИД обратился к гражданам Соединенного королевства, находящимся в Афганистане, с просьбой отказаться от поездок в кабульский аэропорт, а тем британцам, которые уже приехали туда, рекомендовал перебраться в другое место.

Во вторник, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики "Талибана" объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли.