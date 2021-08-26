Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.
"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, но все гипотезы требуют дальнейшего выяснения и исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ", - сказал Райан.
Он отметил, что китайские ученые заявили, что проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ "с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований".
Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.
14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения коронавируса. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.
Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.
В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане – правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения.
25 августа разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем она не смогла прийти к консенсусу по вопросу, был ли вирус создан в лаборатории, или возник естественным путем.