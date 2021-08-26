Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Санкции из-за оккупации Крыма устанавливают "красные линии" для России, - президент Эстонии Кальюлайд

3 75912
Санкции из-за оккупации Крыма устанавливают "красные линии" для России, - президент Эстонии Кальюлайд
По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, международное сообщество в крымском вопросе продемонстрировало более скоординированную позицию, чем во время конфликта в Грузии. Все предпринимаемые шаги в отношении России имеют свой эффект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

Президент Эстонии считает, что введенные санкции помогают обозначить "красные линии", которые не позволят в дальнейшем аннексировать территории других государств.

"Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают - по крайней мере, дают понять, что свободный мир, который руководствуется определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать свою силу на соседях. На этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию", – сказала Кальюлайд.

Читайте также: Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Денис Ушкало
    За все эти годы они научились с этими санкциями жить, а многие, я уверен - обходить их. Нужны другие рычаги давления. Например отключить от swift. Но кто же это сделает ... Все довольны тем что они обеспокоены.
  • ан пав
    Ну теперь подождем конфликта в Эстонии или где-то в Прибалтике что б посмотреть на какие-то красные линии.
  • Ван Хельсинг 14cf56c4
    Поварота истории ))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости