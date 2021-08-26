Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

Соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) Павел Ковтонюк допускает, что всплеск эпидемии возможен либо уже в сентябре, либо немного позже - в октябре-ноябре. В Минздраве оперируют похожими прогнозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года. По его оценке, всплеск заражений возможен примерно в октябре-ноябре. Хотя министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что самый большой рост случаев "ковида" ожидается в зимний период.

"Несмотря на то, что страна все еще остается в "зеленой" зоне, уже есть превышение уровня заболеваемости в некоторых областях. Минздрав ожидает пиковые нагрузки примерно в октябре. Некоторые ученые прогнозируют всплеск на сентябрь-октябрь. Данные ЕС и ВОЗ совпадают с этими сроками", - рассказал изданию глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, власти в целом и Минздрав в частности готовятся к тому, что значительное ухудшение ситуации пойдет уже в сентябре-октябре.

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