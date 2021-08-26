За сутки в Украине от COVID-19 привили более 162,4 тыс. человек, - Минздрав
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Так, 162 410 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 августа 2021 г.. Одну дозу получили 44 218 человек полностью иммунизированы - 118 192 человека.
В течение суток работали 960 мобильных бригад, 2822 прививочных пунктов, 335 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании вакцинировали 5 152 292 человека, из них получили одну дозу - 5 152 290 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 310 320 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 8 462 610 прививок.
Подробнее о заболеваемости и вакцинации от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5.
"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ведомстве.