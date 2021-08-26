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В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей

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В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей
Министерство здравоохранения Японии получило сообщения от нескольких СМИ, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против COVID-19 были обнаружены инородные примеси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявления министерства здравоохранения.

Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах.

Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование около 1,63 млн доз.

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По данным министерства, компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу. Takeda Pharmaceutical Co. призвала медицинские учреждения и другие организации не использовать вакцины Moderna.

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Топ комментарии

  • Yuri 6ea2a3bc
    не знаю что там чипы должны вещать, но после второй дозы модерны мой внутренний голос стал требовать больше пива, совпадение? не думаю
  • Vedana
    На дану хвилину вже 7 повідомлень на єдину проблему у світі.
  • Зэлэный_Змий
    Вы открыли мне глаза! А я то думаю, чего это я? А это всё прививка!
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