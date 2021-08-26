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"Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев

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"Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев
Поддержка Украины со стороны международного сообщества в деоккупации Крыма остается прочной и высокой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев в материале "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

"Надо помнить, что за резолюцию, осуждающую оккупацию Крыма, в ООН голосовало около 100 государств. То есть если сегодня мы имели в Киеве более 40 - это очень хорошо и свидетельствует о том, что на самом деле поддержка Украины в деоккупации Крыма остается прочной и высокой. Даже несмотря на давление, которое Россия оказывала как на те государства, которые прислали свои делегации, так и на те государства, которые из-за давления со стороны России не смогли присоединиться", - подчеркнул парламентарий.

По словам Потураева, повестка дня была выбрана абсолютно верно.

"Как и то, что по итогам первой части было принято решение создать три измерения Крымской платформы: это дает основания ожидать, что Крымская платформа сможет превратиться в международную организацию. Ведь именно таким образом были построены и остальные международные организаций вроде ОБСЕ, ПАСЕ, НАТО. Эти организации также имеют три измерения", - объяснид он.

Подробнее читайте в материале "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
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    будєт одна сплошная "Кримская платформа"!
    і на чолі - найвеличніший лідер нашої епохи!
  • Александр Бычик
    И Остапа понесло...
  • Alex Kalinin
    Крымская платформа и преЗедента может заменить - любая платформа, даже ж/д, умнее и порядочнее зе!
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