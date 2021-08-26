Примерно 1,5 тыс. американцев остаются в Афганистане. Устанавливаем связь, - Блинкен

В настоящее время в Афганистане остаются не более 1,5 тыс. граждан США.

Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Многие из вас спрашивают, сколько граждан США остаются в Афганистане из тех, кто хотел бы покинуть страну. В последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут иметь гражданство США, мы связываемся по различным каналам - по телефону, электронной почте, СМС - для того, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им последние данные о том, как это можно сделать", - сказал он.

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