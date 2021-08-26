Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил отвечая на вопросы "Украинской правды" по случаю 30 лет независимости Украины
"Я думаю, самым тяжелым был саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год. Мы имели все самые оптимистичные прогнозы, поддержку американских партнеров и понимали, что перед нами реальный шанс получить положительный ответ на заявление Украины о Плане действий относительно членства.
Однако, когда началась дискуссия по украинскому вопросу, я увидел, что среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины. И очень кулуарно, очень дипломатическим образом Украине отказали после нескольких часов дискуссий. И это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели.
Но никогда не нужно недооценивать Россию. То, что произошло сейчас с Северным потоком-2, говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию".
Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома".