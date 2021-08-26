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Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко

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Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко
Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал самыми тяжелыми своими переговорами во главе государства саммит Североатлантического альянса, который проходил в 2008 году в Бухаресте: тогда партнеры не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил отвечая на вопросы "Украинской правды" по случаю 30 лет независимости Украины

"Я думаю, самым тяжелым был саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год. Мы имели все самые оптимистичные прогнозы, поддержку американских партнеров и понимали, что перед нами реальный шанс получить положительный ответ на заявление Украины о Плане действий относительно членства.

Однако, когда началась дискуссия по украинскому вопросу, я увидел, что среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины. И очень кулуарно, очень дипломатическим образом Украине отказали после нескольких часов дискуссий. И это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели.

Но никогда не нужно недооценивать Россию. То, что произошло сейчас с Северным потоком-2, говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля

Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома".

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Россия просто прекрасно понимает чего она хочет и добивается своего настойчиво. Украинцы же метались из стороны в сторону. То они с Россией дружат, то их больше интересует европейские стандарты.
    Теперь они то хотят Порошенка, то Зеленского. А Россия четко знает свой интерес. Вот главное отличие Украины от России. Пока при Порошенко вся наша политика работала на евроинтеграцию мы были очень успешны в этом направлении. Но украинцы снова метнулись куда-то не туда.
  • Lvbnhj
    Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7659 Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7780
  • Pilat Pontiy
    Поважаю В. Ющенко, як щирого патріота України та культурну і виважену людину. Але, на жаль, він був одним із самих не ефективних політиків, що фактично кинуло Україну в "обійми" Януковича. Мабуть мало, хто памʼятає, що обираючи кандидатуру на посаду премʼєр-міністра під час свого президентства між Ю.Тимошенко та П.Порошенко обрав авантюристку, яка потім над ним же й насміхалась поряд хуʼлом кремлівським, а в економіці "наломала дров" та ще гірше розплодила корупцію. Отож щодо ефективності дипломатії москалів - може краще поговорити про не ефективність української дипломатії при Ющенко? Здається вся українська дипломатія того часу з боку Ющенка полягала тільки в розлогих та затягнутих філософствуваннях про "любі друзі, давайте жити дружно...".
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