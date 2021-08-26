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Зеленский уволил посла Украины в Канаде Шевченко

13 02140
Зеленский уволил посла Украины в Канаде Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Канаде и представителя страны в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) Андрея Шевченко.

Соответсвующий указ №444/2021 25 августа обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО) по совместительству", - следует из документа.

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