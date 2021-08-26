Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 августа в мире зарегистрировали 718 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 299 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 214 771 681 случай инфицирования, из них 718 997 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 477 241 человек, из них 11 299 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 192,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 70-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 22-ю, по летальным случаям - 47-ю и 10-ю позицию соответственно.