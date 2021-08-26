Германия эвакуировала из Афганистана порядка 5 тыс. человек, - Минобороны страны

ФРГ вывезла из Афганистана 5 тыс. 193 человека.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минобороны страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В общей сложности с начала миссии по эвакуации бундесвер перевез в безопасность 5 тыс. 193 человека - только вчера было эвакуировано 539 человек", - отметили в Минобороны ФРГ.

Сообщается, что в 7.15 (8.15 по Киеву) в Кабул из Ташкента, который немцы используют как промежуточный пункт для эвакуации, стартовал очередной рейс военно-транспортного A400M.

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