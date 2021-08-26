Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры
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Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в "Дії" в специально оборудованных местах в ЦНАПах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Отмечается, что в свыше 1000 ЦНАПах администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн.
Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях.
По мнению Минцифры, подобные новации приведут к тому, что:
- многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
- все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
- уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
- сохранится время администраторов и не будет очередей.