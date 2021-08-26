Новости

Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры

2 42616
Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры
Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в "Дії" в специально оборудованных местах в ЦНАПах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Отмечается, что в свыше 1000 ЦНАПах администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и ​​57 территориальных подразделениях.

По мнению Минцифры, подобные новации приведут к тому, что:

  • многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
  • все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
  • уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
  • сохранится время администраторов и не будет очередей.

Читайте также: Информация по COVID-сертификатам в "Дії" обновляется. Процесс займет несколько дней, - Федоров

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    киберпреступность активируется с удвоенной силой..
    (особенно по одиноким и немощным)
  • Привет
    Хотел бы я посмотреть на этот цирк...как какой нить чел стоит перед камерой в цнапе и крутит годовой во все мтороны что бы сделать цифровую подпись...😀

    У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
  • jklpqrs
    особенно по потенциальным выборам президента и рады. немощные - просто ничто по сравнению с потенциалом фальсификаций диджитализированных выборов.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости